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Поліцейські забрали у киянки малюка, який голодний мерз на вулиці

22 вересня 2023 16:53
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко
У Києві поліцейські вилучили дитину у горе-матері
Поліція вилучила малюка у Києві. Фото: скриншот
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко

У Києві поліцейські вилучили у матері немовля, яка посеред ночі перебувала з ним на вулиці. Малюк був легко одягнутий та голодний. 

Про це повідомляє Поліція Києва в Facebook

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Співробітники сектору протидії домашньому насильству Подільського управління поліції отримали повідомлення про сімейну сварку у квартирі на вулиці Межова. Прибувши на місце, вони виявили 31-річну жінку та її знайомого на вулиці в нетверезому стані. Біля них знаходилась коляска з малюком. 

Киянка розповіла правоохоронцям, що приїхала на Межову до родичів. Вони розпивали спиртні напої та посварились. Тому жінка пішла на вулицю. 

Вона заявила поліцейським, що не бажає більше піклуватись про маленького сина. Малюк в цей час в колясці сильно плакав. Правоохоронці з'ясували, що він одягнутий дуже легко, як на вечірню прохолоду. Також жінка повідомила, що востаннє дитина їла в обід. 

З огляду на те, що дитини загрожує небезпека, поліцейські забрали немовля та відігріли його в своїй автівці. На місце ж викликали з ювенальної превенції та лікарів. Маля госпіталізували. 

Відносно жінки склали матеріали про адміністративні правопорушення — розпиття спиртних напоїв та невиконання батьківських обов’язків.

 Нагадаємо, у Києві злочинець обікрав вагітну жінку в пологовому будинку. Інцидент стався у закладі на проспекті Валерія Лобановського.

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