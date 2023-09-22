В Киеве полицейские изъяли ребенка у горе-матери

Полиция изъяла малыша в Киеве. Фото: скриншот

В Киеве полицейские изъяли у матери младенца, которая ночью находилась с ним на улице. Малыш был легко одет и голоден.

Об этом сообщает Полиция Киева в Facebook .

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Сотрудники сектора противодействия домашнему насилию Подольского управления полиции получили сообщение о семейной ссоре в квартире на улице Межевой. Прибыв на место, они обнаружили 31-летнюю женщину и ее знакомого на улице в нетрезвом состоянии. Возле них находилась коляска с малышом.

Киевлянка рассказала правоохранителям, что приехала на Межевую к родственникам. Они распивали спиртные напитки и поссорились. Потому женщина пошла на улицу.

Она заявила полицейским, что не желает больше заботиться о маленьком сыне. Малыш в это время в коляске сильно плакал. Правоохранители выяснили, что он одет очень легко, как на вечернюю прохладу. Также женщина сообщила, что в последний раз ребенок ел в обед.

Учитывая, что ребенку угрожает опасность, полицейские забрали младенца и отогрели его в своем автомобиле. На место вызвали из ювенальной превенции и врачей. Малыш госпитализировали.

В отношении женщины составили материалы об административных правонарушениях — распитии спиртных напитков и невыполнении родительских обязанностей.

Напомним, в Киеве преступник обокрал беременную женщину в роддоме . Инцидент произошел в заведении на проспекте Валерия Лобановского.