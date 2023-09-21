Злочинець пограбував вагітну в пологовому будинку Києва

Підозрюваний у скоєнні злочину чоловік. Фото: Поліція Києва

У Києві злочинець обікрав вагітну жінку в пологовому будинку. Інцидент стався у закладі на проспекті Валерія Лобановського.

Про це повідомляє Поліція Києва в Facebook.

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У пологовому будинку на проспекті Валерія Лобановського в Києві злочинець обікрав вагітну жінку.

Поліція встановила, що жінка разом з чоловіком прийшла на огляд. Вони залишили свої речі в кабінеті лікаря та вийшли до іншого. Цим скористався зловмисник. Бачачи, що людей навколо немає, він зайшов до приміщення та викрав з гаманця 5 000 гривень і мобільний телефон.

Вже за кілька годин правоохоронці встановили особу крадія та затримали його.

"Правопорушник – це 44-річний місцевий мешканець, який раніше судимий за зберігання наркотиків, крадіжку та перебував у розшуку Харківським відділом поліції за скоєння аналогічного злочину", — йде мова в повідомленні.

Чоловіка підозрюють у скоєнні крадіжки в умовах воєнного стану. Йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Викрадені у вагітної жінки гроші. Фото: Поліція Києва

Викрадений у вагітної жінки телефон. Фото: Поліція Києва

Нагадаємо, у Києві керівник детективної агенції отримував дані з закритих державних баз про вищих чиновників, військовослужбовців і правоохоронців та продавав їх в даркнеті. В цьому йому допомагав один із столичних копів.