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У Києві злочинець обікрав вагітну жінку в пологовому

21 вересня 2023 15:31
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко
Злочинець пограбував вагітну в пологовому будинку Києва
Підозрюваний у скоєнні злочину чоловік. Фото: Поліція Києва
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко

У Києві злочинець обікрав вагітну жінку в пологовому будинку. Інцидент стався у закладі на проспекті Валерія Лобановського.

Про це повідомляє Поліція Києва в Facebook

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У пологовому будинку на проспекті Валерія Лобановського в Києві злочинець обікрав вагітну жінку. 

Поліція встановила, що жінка разом з чоловіком прийшла на огляд. Вони залишили свої речі в кабінеті лікаря та вийшли до іншого. Цим скористався зловмисник. Бачачи, що людей навколо немає, він зайшов до приміщення та викрав з гаманця 5 000 гривень і мобільний телефон. 

Вже за кілька годин правоохоронці встановили особу крадія та затримали його. 

"Правопорушник – це 44-річний місцевий мешканець, який раніше судимий за зберігання наркотиків, крадіжку та перебував у розшуку Харківським відділом поліції за скоєння аналогічного злочину", — йде мова в повідомленні. 

Чоловіка підозрюють у скоєнні крадіжки в умовах воєнного стану. Йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

гроші
Викрадені у вагітної жінки гроші. Фото: Поліція Києва
телефон
Викрадений у вагітної жінки телефон. Фото: Поліція Києва

Нагадаємо, у Києві керівник детективної агенції отримував дані з закритих державних баз про вищих чиновників, військовослужбовців і правоохоронців та продавав їх в даркнеті. В цьому йому допомагав один із столичних копів. 

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