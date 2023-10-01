Полиция игнорирует: в Киеве нашли клуб, который работает во время комендантского часа

Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач рядом с автомобилями посетителей клуба. Фото: скриншот с видео

В Киеве нашли клуб, который работает во время комендантского часа. Полицейские игнорируют нарушения и не наказывают виновных.

Об этом рассказал журналист "Украинской правды" Михаил Ткач.

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Журналист рассказал, что речь идет о заведении Boho club. По его словам, нарушения происходят уже несколько месяцев.

"Мы сегодня решили приехать проверить. Сюда постоянно приезжают такси — привозят и отвозят посетителей. Вопрос вот в чем: уже два экипажа полиции отказались проверять это место. 20 человек стояло у входа в клуб уже после наступления комендантского часа, а полицейские отказались проверять", — говорит Ткач.

Он отметил, что правоохранители так и не установили факт работы клуба во время комендантского часа.

"Говорят, другие важные вызовы и много работы в целом", — рассказал журналист.

По словам Ткача, полицейские угрожали вызвать на него работников военкомата из-за жалоб на работу заведения.

Напомним, блогер Анна Краснова опубликовала новые видео, как она катается по Киеву. Есть подозрения, что ее поездка была во время комендантского часа.

Также мы писали, что журналисты узнали имя мужчины, который был с блогером Анной Красновой в авто на Южном мосту в комендантский час. Как отмечено в открытых источниках, Шекерли является соучредителем компании по производству фруктовых напитков.