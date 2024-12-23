Полиция Киевской области показала последствия атаки дронов 23 декабря

Дом после падения обломков. Фото: полиция Киевщины

В Киевской области полиция фиксирует последствия обстрела со стороны российских оккупантов. Повреждения получили частные дома, транспортные средства, гаражное помещение и линии электропередач.

Об этом сообщили в полиции Киевской области в понедельник, 23 декабря.

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"В одном из районов повреждены четыре частных дома, три транспортных средства, гаражное помещение, в другом — линии электропередач", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших среди мирного населения нет.

На местах происшествия работают три следственно-оперативные группы, наряды группы реагирования патрульной полиции Киевщины, а также сотрудники взрывотехнической службы полиции.

Правоохранители призвали жителей Киевской области не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и помнить правила безопасности.

Правоохранитель на дороге. Фото: полиция Киевщины

Разбитые стекла на месте падения обломков. Фото: полиция Киевщины

Поврежденное здание. Фото: полиция Киевщины

Ранее мы писали, что Херсонская область и дальше находится под обстрелами российских захватчиков. За прошедшие сутки россияне убили троих человек и повредили дома и магазин.

Напомним, оккупанты нанесли ракетный удар по Одещине. Они запустили противорадиолокационные ракеты Х-31П из акватории Черного моря. Обе ракеты не достигли своих целей.