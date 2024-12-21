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У Києві відновили теплопостачання після ракетної атаки Росії

21 грудня 2024 10:45
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Голосіївському районі відновили теплопостачання
Ракетна атака на Київ 20 грудня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Анастасія Постоєнко - Редактор

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" відновило теплопостачання для всіх споживачів. Перебої в теплопостачанні виникли внаслідок ранкової ракетної атаки російських військ.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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Після чергового обстрілу, який пошкодив енергетичну інфраструктуру столиці, ремонтні бригади оперативно ліквідували наслідки. Попко підкреслив, що всі служби працювали цілодобово, щоб якнайшвидше забезпечити тепло в будинках мешканців Києва.

Нагадаємо, перебої в теплопостачанні в Голосіївському районі виникли внаслідок російської ракетної атаки під час якої було пошкоджено тепломережу.

Крім того, у Києві зафіксували багато руйнувань та пошкоджень. На кількох об'єктах виникли пожежі. Росіяни пошкодили кілька дипломатичних іноземних установ у Києві, а також важливу архітектурну пам'ятку — костел Святого Миколая. Також відомо про загиблу людину внаслідок ракетної атаки. 

 

Київ тепломережа обстріли теплопостачання ракетний удар

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