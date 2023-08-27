Поліція Київщини показала наслідки ворожого удару по регіону

Наслідки ворожого обстрілу у Київській області. Фото: Андрій Нєбитов

Російські окупанти в ніч на 27 серпня обстріляли Київську область. Внаслідок ракетного удару було пошкоджено 10 приватних будинків.

Про це повідомив очільник Поліції Київщини Андрій Нєбитов.

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За його словами, двоє мешканців регіону отримали незначні тілесні ушкодження. Наразі правоохоронці фіксують наслідки російської агресії.

Наслідки ворожого обстрілу у Київській області. Фото: Андрій Нєбитов

Наслідки ворожого обстрілу у Київській області. Фото: Андрій Нєбитов

"Закликаю громадян під час сигналів повітряної тривоги проходити в укриття, не торкатись вибухонебезпечних предметів, повідомляти про небезпеку відповідні служби", — наголосив він.

Що відомо про нічну ракетну атаку

У ніч проти неділі, 27 серпня, Росія знову вдалася до атаки на Україну. Так, попередньо ракети типу Х-101/555/55 випустили з Каспію літаки Ту-95МС.

Нагадаємо, Повітряні Сили ЗСУ знищили чотири російські крилаті ракети (Х-101/Х-55/Х-555) вночі 27 серпня. Їх окупанти випустили з п'яти літаків стратегічної авіації з російського повітряного простору у районі Енгельса.