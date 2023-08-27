Полиция Киевской области показала последствия вражеского удара по региону
Российские оккупанты в ночь на 27 августа обстреляли Киевскую область. В результате ракетного удара были повреждены 10 частных домов.
Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.
Есть ли пострадавшие
По его словам, двое жителей региона получили незначительные телесные повреждения. Правоохранители фиксируют последствия российской агрессии.
"Призываю граждан во время сигналов воздушной тревоги проходить в укрытие, не касаться взрывоопасных предметов, сообщать об опасности соответствующие службы", — подчеркнул он.
Что известно о ночной ракетной атаке
В ночь на воскресенье, 27 августа, Россия снова прибегла к атаке на Украину. Так, предварительно ракеты типа Х-101/555/55 выпустили из Каспия самолеты Ту-95МС.
Напомним, Воздушные Силы ВСУ уничтожили четыре российских крылатых ракеты (Х-101/Х-55/Х-555) ночью 27 августа. Их оккупанты выпустили из пяти самолетов стратегической авиации из российского воздушного пространства в районе Энгельса.