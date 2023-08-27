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Полиция Киевской области показала последствия вражеского удара по региону

27 августа 2023 10:09
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Полиция Киевской области показала последствия вражеского удара по региону
Последствия вражеских обстрелов в Киевской области. Фото: Андрей Небытов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты в ночь на 27 августа обстреляли Киевскую область. В результате ракетного удара были повреждены 10 частных домов.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

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По его словам, двое жителей региона получили незначительные телесные повреждения. Правоохранители фиксируют последствия российской агрессии.

Последствия вражеских обстрелов в Киевской области. Фото: Андрей Небытов
Последствия вражеских обстрелов в Киевской области. Фото: Андрей Небытов

"Призываю граждан во время сигналов воздушной тревоги проходить в укрытие, не касаться взрывоопасных предметов, сообщать об опасности соответствующие службы", — подчеркнул он.

Что известно о ночной ракетной атаке

В ночь на воскресенье, 27 августа, Россия снова прибегла к атаке на Украину. Так, предварительно ракеты типа Х-101/555/55 выпустили из Каспия самолеты Ту-95МС.

Напомним, Воздушные Силы ВСУ уничтожили четыре российских крылатых ракеты (Х-101/Х-55/Х-555) ночью 27 августа. Их оккупанты выпустили из пяти самолетов стратегической авиации из российского воздушного пространства в районе Энгельса.

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