Поліція показала фото наслідків ракетного удару по Києву
Російські ракети, випущені 9 березня уранці по Києву, завдали поранення трьом мешканцям столиці. Були також пошкоджені фасади будинків та десятки автомобілів.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.
-
Медведєв прокоментував версії ЗМІ щодо вибухів на газопроводах рф
-
На Одещині діють графіки стабілізаційних відключень
-
росія атакувала Україну дорогими та дефіцитними ракетами "Кинджал": всі подробиці
-
Грузинська влада відкликала скандальний законопроєкт про іноагентів
-
У житловому будинку в російській Читі стався вибух: що відомо
-
Уже п'ятеро людей загинуло внаслідок ракетного удару на Львівщині: розбір завалів триває
-
Через атаку рф по Дніпропетровщині є загиблі та поранені серед цивільних, — Лукашук
-
Росіяни ударили по Україні "Кинджалами" і "Калібрами": Залужний розповів, скільки ракет збила ППО
-
Ціни на деякі енергоресурси впали до річного мінімуму: дані Мінекономіки
-
"Газпром" хоче мірятися зарплатами найманцям з Пригожиним: скільки хочуть платити гарматному м'ясу
Постраждалі кияни
За інформацією НПУ, у столиці внаслідок ракетного обстрілу мали місце влучання у двох районах містах, Голосіївському та Святошинському.
У Святошинському районі столиці постраждало від російської атаки троє людей. Їм надається необхідна військова допомога.
Як виглядає обстріляна столиця
Крім того, російські ракети повністю знищили п’ять та частоково пошкодили 15 автомобілів.
Пошкоджень зазнали фасади будинків біля місць влучань.
Поліція оприлюднили фото з місць обстрілу.
Нагадаємо, що сьогодні, 9 березня, уночі ворог завдав масованого ракетного удару по території України.
Було зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах, зокрема потужний вибух було чутно і у столиці.
Через знеструмлення частини ділянок Укрзалізниці півтора десятки пасажирських поїздів рухаються із запізненням, десять із них запізнюють більш ніж на годину.
У частині районів Києва відключили електроенергію, через це у 40% споживачів зникло опалення.
Фото: МВС та КМВА