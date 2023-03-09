​​​​​​​Поліція показала фото наслідків ракетного удару по Києву

У Києві внаслідок російських обстрілів постраждало три людини

Російські ракети, випущені 9 березня уранці по Києву, завдали поранення трьом мешканцям столиці. Були також пошкоджені фасади будинків та десятки автомобілів.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Постраждалі кияни

За інформацією НПУ, у столиці внаслідок ракетного обстрілу мали місце влучання у двох районах містах, Голосіївському та Святошинському.

У Святошинському районі столиці постраждало від російської атаки троє людей. Їм надається необхідна військова допомога.

Як виглядає обстріляна столиця

Крім того, російські ракети повністю знищили п’ять та частоково пошкодили 15 автомобілів.

Пошкоджень зазнали фасади будинків біля місць влучань.

Поліція оприлюднили фото з місць обстрілу.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 березня, уночі ворог завдав масованого ракетного удару по території України.

Було зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах, зокрема потужний вибух було чутно і у столиці.

Через знеструмлення частини ділянок Укрзалізниці півтора десятки пасажирських поїздів рухаються із запізненням, десять із них запізнюють більш ніж на годину.

У частині районів Києва відключили електроенергію, через це у 40% споживачів зникло опалення.

Фото: МВС та КМВА