Полиция показала фото последствий ракетного удара по Киеву
Российские ракеты, выпущенные 9 марта утром по Киеву, нанесли ранения трем жителям столицы. Также были повреждены фасады домов и десятки автомобилей.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
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Пострадавшие киевляне
По информации НПУ, в столице в результате ракетных обстрелов произошло попадание в двух районах городах, Голосеевском и Святошинском.
В Святошинском районе столицы пострадали от российской атаки три человека. Им оказывается необходимая военная помощь.
Как выглядит обстрелянная столица
Кроме того, российские ракеты полностью уничтожили пять и частично повредили 15 автомобилей.
Повреждения получили фасады домов возле мест попаданий.
Полиция обнародовала фото с мест обстрела.
Напомним, что сегодня, 9 марта, ночью враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины.
Были зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах, в том числе мощный взрыв был слышен и в столице.
Из-за обесточивания части участков Укрзализныци полтора десятка пассажирских поездов двигаются с опозданием, десять из них опаздывают более чем на час.
В части районов Киева отключили электроэнергию, поэтому у 40% потребителей исчезло отопление.
Фото: МВД и КГВА