​​Полиция показала фото последствий ракетного удара по Киеву

В Киеве в результате российских обстрелов пострадали три человека

Российские ракеты, выпущенные 9 марта утром по Киеву, нанесли ранения трем жителям столицы. Также были повреждены фасады домов и десятки автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Пострадавшие киевляне

По информации НПУ, в столице в результате ракетных обстрелов произошло попадание в двух районах городах, Голосеевском и Святошинском.

В Святошинском районе столицы пострадали от российской атаки три человека. Им оказывается необходимая военная помощь.

Как выглядит обстрелянная столица

Кроме того, российские ракеты полностью уничтожили пять и частично повредили 15 автомобилей.

Повреждения получили фасады домов возле мест попаданий.

Полиция обнародовала фото с мест обстрела.

Напомним, что сегодня, 9 марта, ночью враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины.

Были зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах, в том числе мощный взрыв был слышен и в столице.

Из-за обесточивания части участков Укрзализныци полтора десятка пассажирских поездов двигаются с опозданием, десять из них опаздывают более чем на час.

В части районов Киева отключили электроэнергию, поэтому у 40% потребителей исчезло отопление.

Фото: МВД и КГВА