Головна Київ Поліція показала перші хвилини після удару по Києву — відео

Поліція показала перші хвилини після удару по Києву — відео

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 18:51
Обстріл Києва 28 серпня — перші хвилини після удару РФ
Дим та пожежа після удару РФ по Києву 28 серпня. Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel

Російські війська у ніч проти 28 серпня завдали комбінованого удару по Києву. Поліцейські першими прибули на місце обстрілів у Дарницькому районі.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Telegram та показав відповідне відео. 

Читайте також:

Перші хвилини після обстрілу Києва

"Перші хвилини після ворожого обстрілу: патрульні рятували життя людей у Дарницькому та інших районах Києва. Жахливого комбінованого удару ворог завдав по столиці цієї ночі", — написав Білошицький.

Він розповів, що патрульні одні з перших прибули на місце трагедії, аби рятувати поранених. Вони надавали медичну допомогу, евакуйовували травмованих до найближчих лікарень та карет швидкої, розбирали завали й допомагали людям дістатися безпечних місць. Також слідкували за тим, аби спеціальна техніка безперешкодно дісталася до локацій.

"Ми весь час були поруч, аби врятувати якомога більше життів. На жаль, є загиблі. Серед них діти. Щиро співчуваємо всім, хто втратив рідних під час цього цинічного удару. Аварійно-рятувальні роботи тривають", — додав правоохоронець. 

Нагадаємо, після нічних обстрілів Києва кількість загиблих зросла до 19. Серед них є четверо дітей. 

Атака РФ на Україну у ніч проти 28 серпня стала другою за масштабом від початку війни. Ворог випустив 629 цілей, завдаючи ударів по різних регіонах країни.

Київ поліція обстріли війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
