Обстріл Києва 28 серпня — кількість загиблих знову зросла

У Києві знову зросла кількість загиблих внаслідок російської масованої атаки у ніч проти 28 серпня. Наразі відомо про 19 жертв.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.

"19 загиблих. На місці атаки в Дарницькому районі продовжуються пошуково-рятувальні роботи", — розповів Ткаченко.

За його словами, під завалами ще можуть перебувати до десяти людей.

Допис Ткаченка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ДСНС повідомили, що долю будинку в Дарницькому районі буде вирішувати спецкомісія після розбору завалів.

Раніше Новини.LIVE підготували фоторепортаж з наслідками російського обстрілу Дарницького району столиці.