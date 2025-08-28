Відео
Головна Київ У Києві знову зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу

У Києві знову зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 17:56
Обстріл Києва 28 серпня — кількість загиблих знову зросла
Термінова новина

У Києві знову зросла кількість загиблих внаслідок російської масованої атаки у ніч проти 28 серпня. Наразі відомо про 19 жертв.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.

Загиблі в Києві внаслідок обстрілу 28 серпня

"19 загиблих. На місці атаки в Дарницькому районі продовжуються пошуково-рятувальні роботи", — розповів Ткаченко.

За його словами, під завалами ще можуть перебувати до десяти людей.

null
Допис Ткаченка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ДСНС повідомили, що долю будинку в Дарницькому районі буде вирішувати спецкомісія після розбору завалів.

Раніше Новини.LIVE підготували фоторепортаж з наслідками російського обстрілу Дарницького району столиці.

Автор:
Аркадій Пастула
Автор:
Аркадій Пастула
