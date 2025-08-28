Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Полиция показала первые минуты после удара по Киеву — видео

Полиция показала первые минуты после удара по Киеву — видео

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 18:51
Обстрел Киева 28 августа — первые минуты после удара РФ
Дым и пожар после удара РФ по Киеву 28 августа. Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel

Российские войска в ночь на 28 августа нанесли комбинированный удар по Киеву. Полицейские первыми прибыли на место обстрелов в Дарницком районе.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Telegram и показал соответствующее видео.

Реклама
Читайте также:

Первые минуты после обстрела Киева

"Первые минуты после вражеского обстрела: патрульные спасали жизни людей в Дарницком и других районах Киева. Ужасный комбинированный удар враг нанес по столице этой ночью", — написал Билошицкий.

Он рассказал, что патрульные одни из первых прибыли на место трагедии, чтобы спасать раненых. Они оказывали медицинскую помощь, эвакуировали травмированных в ближайшие больницы и кареты скорой, разбирали завалы и помогали людям добраться до безопасных мест. Также следили за тем, чтобы специальная техника беспрепятственно добралась до локаций.

"Мы все время были рядом, чтобы спасти как можно больше жизней. К сожалению, есть погибшие. Среди них дети. Искренне сочувствуем всем, кто потерял родных во время этого циничного удара. Аварийно-спасательные работы продолжаются", — добавил правоохранитель.

Напомним, после ночных обстрелов Киева количество погибших возросло до 19. Среди них четверо детей.

Атака РФ на Украину в ночь на 28 августа стала второй по масштабу с начала войны. Враг выпустил 629 целей, нанося удары по разным регионам страны.

Киев полиция обстрелы война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации