Обстрел Киева 28 августа — первые минуты после удара РФ

Дым и пожар после удара РФ по Киеву 28 августа. Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel

Российские войска в ночь на 28 августа нанесли комбинированный удар по Киеву. Полицейские первыми прибыли на место обстрелов в Дарницком районе.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Telegram и показал соответствующее видео.

Первые минуты после обстрела Киева

"Первые минуты после вражеского обстрела: патрульные спасали жизни людей в Дарницком и других районах Киева. Ужасный комбинированный удар враг нанес по столице этой ночью", — написал Билошицкий.

Он рассказал, что патрульные одни из первых прибыли на место трагедии, чтобы спасать раненых. Они оказывали медицинскую помощь, эвакуировали травмированных в ближайшие больницы и кареты скорой, разбирали завалы и помогали людям добраться до безопасных мест. Также следили за тем, чтобы специальная техника беспрепятственно добралась до локаций.

"Мы все время были рядом, чтобы спасти как можно больше жизней. К сожалению, есть погибшие. Среди них дети. Искренне сочувствуем всем, кто потерял родных во время этого циничного удара. Аварийно-спасательные работы продолжаются", — добавил правоохранитель.

Напомним, после ночных обстрелов Киева количество погибших возросло до 19. Среди них четверо детей.

Атака РФ на Украину в ночь на 28 августа стала второй по масштабу с начала войны. Враг выпустил 629 целей, нанося удары по разным регионам страны.