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Поліція повернула матері трирічного хлопчика, який загубився у Києві

29 лютого 2024 15:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Поліція повернула матері трирічного хлопчика, який загубився у Києві
Поліцейський разом із знайденим хлопчиком. Фото: t.me/gunpKyiv
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Києві правоохоронці знайшли трирічного хлопчика, який загубився у Києві та повернули його матері. Перехожі побачили дитину на вулиці та відвели хлопчика до поліцейських.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у четвер, 29 лютого. 

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Правоохоронці розповіли, що сьогодні до них звернулась мама хлопчика та повідомила, що її трирічний син вибіг з приміщення кафе у Подільському районі та втік в невідомому напрямку.

"На розшук дитини були орієнтовані усі патрулі Подільського району та співробітники сектору ювенальної превенції", — наголосили у поліції. 

На щастя, дитину шукали не довго. Як виявилось, перехожі побачили хлопчика на вулиці та відвели його до поліцейських. З дитиною все гаразд.

"З матір’ю неповнолітнього ювенальні правоохоронці проведуть профілактичну бесіду. Поліцейські дякують громадянам за проявлену пильність та увагу, а батькам радять краще пильнувати за своїми дітьми, задля недопущення подібних випадків в майбутньому", — підкреслили правоохоронці. 

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Скриншот допису поліції Києва

Нагадаємо, нещодавно лікарі-ендоскопісти з Київщини врятували життя хлопчику, який проковтнув бойовий патрон. Проте, як боєприпас потрапив до шлунково-кишкового тракту, Богдан досі пояснити не може. 

Також ми писали, що у Харкові жінка залишила свою доньку саму в квартирі на 12-му поверсі без їжі та води. Горе-матір судитимуть, і їй загрожує позбавлення волі до двох років.

Київ
діти
поліція
прокурори
батьки

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