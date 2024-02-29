Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Полиция вернула матери трехлетнего мальчика, который потерялся в Киеве arrow

Полиция вернула матери трехлетнего мальчика, который потерялся в Киеве

29 февраля 2024 15:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Полиция вернула матери трехлетнего мальчика, который потерялся в Киеве
Полицейский вместе с найденным мальчиком. Фото: t.me/gunpKyiv
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Киеве правоохранители нашли трехлетнего мальчика, который потерялся в Киеве и вернули его матери. Прохожие увидели ребенка на улице и отвели мальчика к полицейским.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в четверг, 29 февраля.

Читайте также:

В Киеве пропал трехлетний ребенок

Правоохранители рассказали, что сегодня к ним обратилась мама мальчика и сообщила, что ее трехлетний сын выбежал из помещения кафе в Подольском районе и скрылся в неизвестном направлении.

"На розыск ребенка были ориентированы все патрули Подольского района и сотрудники сектора ювенальной превенции", — отметили в полиции.

К счастью, ребенка искали недолго. Как оказалось, прохожие увидели мальчика на улице и отвели его к полицейским. С ребенком все хорошо.

"С матерью несовершеннолетнего ювенальные правоохранители проведут профилактическую беседу. Полицейские благодарят граждан за проявленную бдительность и внимание, а родителям советуют лучше следить за своими детьми, чтобы не допустить подобных случаев в будущем", — подчеркнули правоохранители.

null
Скриншот сообщения полиции Киева

Напомним, недавно врачи-эндоскописты из Киевской области спасли жизнь проглотившему боевой патрон мальчику. Однако как боеприпас попал в желудочно-кишечный тракт, Богдан до сих пор объяснить не может.

Также мы писали, что в Харькове женщина оставила свою дочь в квартире на 12-м этаже без еды и воды. Горе-матерь будут судить, ей грозит лишение свободы до двух лет.

Киев
дети
полиция
прокуроры
родители

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

15 февраля 2024
Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей

21 февраля 2024
Новость с видео

07:04 Экономическое бронирование от призыва — какие два варианта возможны в Украине

08:39 Выплаты за контракт с ВСУ — как изменились суммы в 2024 году