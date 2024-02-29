Полиция вернула матери трехлетнего мальчика, который потерялся в Киеве

Полицейский вместе с найденным мальчиком. Фото: t.me/gunpKyiv

В Киеве правоохранители нашли трехлетнего мальчика, который потерялся в Киеве и вернули его матери. Прохожие увидели ребенка на улице и отвели мальчика к полицейским.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в четверг, 29 февраля.

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Правоохранители рассказали, что сегодня к ним обратилась мама мальчика и сообщила, что ее трехлетний сын выбежал из помещения кафе в Подольском районе и скрылся в неизвестном направлении.

"На розыск ребенка были ориентированы все патрули Подольского района и сотрудники сектора ювенальной превенции", — отметили в полиции.

К счастью, ребенка искали недолго. Как оказалось, прохожие увидели мальчика на улице и отвели его к полицейским. С ребенком все хорошо.

"С матерью несовершеннолетнего ювенальные правоохранители проведут профилактическую беседу. Полицейские благодарят граждан за проявленную бдительность и внимание, а родителям советуют лучше следить за своими детьми, чтобы не допустить подобных случаев в будущем", — подчеркнули правоохранители.

Скриншот сообщения полиции Киева

Напомним, недавно врачи-эндоскописты из Киевской области спасли жизнь проглотившему боевой патрон мальчику. Однако как боеприпас попал в желудочно-кишечный тракт, Богдан до сих пор объяснить не может.

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