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Поліція проводить обшуки у Київавтодорі: деталі

21 липня 2023 17:37
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Поліція проводить обшуки у Київавтодорі: деталі
Обшуки у Київавтодорі. Фото: Київська міська прокуратура
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Правоохоронні органи України розпочали перевірку діяльності компанії "Київавтодор". Є підстави вважати, що керівництво компанії причетне до незаконних махінацій.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Обшуки у Київавтодорі

У повідомленні йдеться, що низка перевірок відбувається в офісах "Київавтодор", а також в інших місцевих комунальних підприємствах.

Інформація вказує на можливе присвоєння державних коштів керівниками "Київавтодору" та комунальних служб різних районів Києва. Передбачається, що вони допомагали пов'язаним із ними компаніям вигравати тендери на дорожні роботи та інші послуги у столиці.

У п'ятницю, 21 липня, санкціоновані обшуки проходили за різними адресами не лише у Києві, а й у його передмістях, а також на Одещині. Основний інтерес становлять підприємства та організації, які можуть бути пов'язані з цими порушеннями.

Прокуратура
Обшуки у Київавтодорі. Фото: Київська міська прокуратура
Прокуратура
Обшуки у Київавтодорі. Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, що в Києві суд обрав запобіжний захід заступнику директора КК "Київавтодор". Чиновника взяли під цілодобовий домашній арешт, його підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, посадовцю повідомлено про підозру в рамках кримінального провадження щодо закупівлі дорожнього обладнання, а саме обмежувальних стаціонарних стовпчиків з нержавіючої сталі.

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