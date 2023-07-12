В Киеве замдиректора Киевавтодора взяли под домашний арест. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве суд избрал меру пресечения заместителю директора УК "Киевавтодор". Чиновника взяли под круглосуточный домашний арест, его подозревают в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Уголовное производство по закупке дорожного оборудования

По данным следствия, должностному лицу сообщено о подозрении в рамках уголовного производства по закупке дорожного оборудования, а именно ограничительных стационарных столбиков из нержавеющей стали.

"Как установило следствие, технические и качественные характеристики поставленного и установленного оборудования не соответствуют нормам ДСТУ. В результате служебной халатности подозреваемого, занимавшего в то время должность директора коммунального предприятия "Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию-автомобильных путей Печерского района", территориальной общине нанесен ущерб на общую сумму почти 2 млн гривен", — говорят следователи.

Круглосуточный домашний арест

Чиновника взяли под круглосуточный домашний арест с браслетом. Срок действия постановления до 6 сентября 2023 включительно.

"Согласно определению, на подозреваемого также возложены обязанности: прибывать к следователю, прокурору или суду по первому требованию; сообщать следователю, прокурору или суду об изменении места своего жительства; воздерживаться от общения с работниками УК "Киевавтодор", коммунального предприятия, которое он возглавлял и подрядной организации; сдать на хранение паспорт для выезда за границу; носить электронное средство контроля", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что Киевская городская прокуратура совместно с ДБР и Киевской таможней передали на нужды сил обороны более 10 тонн незаконно ввезенных российских автозапчастей. Их обнаружили в рамках расследования деятельности российской компании, после полномасштабного вторжения РФ в Украину пыталась сотрудничать с украинским бизнесом (ч. 2 ст. 110-2 УК Украины).

В Киеве Печерская окружная прокуратура сообщила о подозрении пяти участникам преступной группы. Мужчины выдавали себя за полицейских, совершали разбойные нападения, а также совершали другие тяжкие и особо тяжкие преступления (ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 186, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 353, ч. 3 ст. 4 ст.187 УК Украины).