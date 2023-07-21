Полиция проводит обыски в Киевавтодоре: детали
Правоохранительные органы Украины начали проверку деятельности компании "Киевавтодор". Есть основания полагать, что руководство компании замешано в незаконных махинациях.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Обыски в Киевавтодоре
В сообщении говорится, что ряд проверок проходят в офисах "Киевавтодор", а также в других местных коммунальных предприятиях.
Информация указывает на возможное присвоение государственных средств руководителями "Киевавтодор" и коммунальных служб разных районов Киева. Предполагается, что они помогали связанным с ними компаниям выигрывать тендеры на дорожные работы и другие услуги в столице.
В пятницу, 21 июля, санкционированные обыски проходили по различным адресам не только в Киеве, но и в его пригородах, а также в Одесской области. Основной интерес представляют предприятия и организации, которые могут быть связаны с этими нарушениями.
Напомним, что в Киеве суд избрал меру пресечения заместителю директора КК "Киевавтодор". Чиновника взяли под круглосуточный домашний арест, его подозревают в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
По данным следствия, должностному лицу сообщено о подозрении в рамках уголовного производства по закупке дорожного оборудования, а именно ограничительных стационарных столбиков из нержавеющей стали.