Полиция проводит обыски в Киевавтодоре: детали

Обыски в Киевавтодоре. Фото: Киевская городская прокуратура

Правоохранительные органы Украины начали проверку деятельности компании "Киевавтодор". Есть основания полагать, что руководство компании замешано в незаконных махинациях.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Обыски в Киевавтодоре

В сообщении говорится, что ряд проверок проходят в офисах "Киевавтодор", а также в других местных коммунальных предприятиях.

Информация указывает на возможное присвоение государственных средств руководителями "Киевавтодор" и коммунальных служб разных районов Киева. Предполагается, что они помогали связанным с ними компаниям выигрывать тендеры на дорожные работы и другие услуги в столице.

В пятницу, 21 июля, санкционированные обыски проходили по различным адресам не только в Киеве, но и в его пригородах, а также в Одесской области. Основной интерес представляют предприятия и организации, которые могут быть связаны с этими нарушениями.

Обыски в Киевавтодоре. Фото: Киевская городская прокуратура

Обыски в Киевавтодоре. Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, что в Киеве суд избрал меру пресечения заместителю директора КК "Киевавтодор". Чиновника взяли под круглосуточный домашний арест, его подозревают в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, должностному лицу сообщено о подозрении в рамках уголовного производства по закупке дорожного оборудования, а именно ограничительных стационарных столбиков из нержавеющей стали.