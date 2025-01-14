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Поліція розслідує конфлікт з військовим у ресторані Києва

14 січня 2025 10:23
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Києві ресторан відмовився обслуговувати військового — реакція поліції
Поліція документує обставини. Фото ілюстративне: Національна поліція України
Анастасія Постоєнко - Редактор

В Оболонському районі Києва працівник одного з ресторанів відмовився обслуговувати військовослужбовця, аргументувавши це вказівкою керівництва. Поліція розпочала розслідування.

Про це повідомила пресслужба Поліції Києва.

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Інцидент стався у Києві в ресторані 12 січня о 21:30. За словами військового, це вже не перший випадок подібної поведінки з боку закладу.

На опублікованих у соцмережах кадрах видно, як військовий зайшов до ресторану, щоб замовити каву. Проте працівник закладу пояснив свою відмову наказом керівництва, яке забороняє пускати гостей у військовій формі. У ході розмови працівник також відмовився назвати конкретні імена тих, хто видав таку вказівку.

Військовий викликав правоохоронців, які підтвердили, що відвідувач тверезий і не порушує громадського порядку. Проте, за словами військового, власники ресторану систематично демонструють зневагу до людей у формі. Він також зазначив, що співвласник закладу, громадянин Туреччини Айхан О., використовує приміщення як офіс і спілкується переважно російською мовою.

Реакція поліції

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України, що стосується грубого порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства.

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Повідомлення поліції. Фото: скриншот

Наразі ведеться слідство для з’ясування всіх обставин інциденту.

Нагадаємо, нещодавно в поліції прокоментували скандал з "мажорами" у Києві, які нібито перекрили дорогу в центрі столиці. 

Також нардепка Марія Безугла зробила скандальну заяву щодо представників ЛГБТ-спільноти.

Київ скандал поліція ресторани військовослужбовці

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