В Киеве ресторан отказался обслуживать военного — реакция полиции

Полиция документирует обстоятельства. Фото иллюстративное: Национальная полиция Украины

В Оболонском районе Киева работник одного из ресторанов отказался обслуживать военнослужащего, аргументировав это указанием руководства. Полиция начала расследование.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева.

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В Киеве ресторан отказался обслуживать военного

Инцидент произошел в Киеве в ресторане 12 января в 21:30. По словам военного, это уже не первый случай подобного поведения со стороны заведения.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как военный зашел в ресторан, чтобы заказать кофе. Однако работник заведения объяснил свой отказ приказом руководства, которое запрещает пускать гостей в военной форме. В ходе разговора работник также отказался назвать конкретные имена тех, кто выдал такое указание.

Военный вызвал правоохранителей, которые подтвердили, что посетитель трезв и не нарушает общественного порядка. Однако, по словам военного, владельцы ресторана систематически демонстрируют пренебрежение к людям в форме. Он также отметил, что совладелец заведения, гражданин Турции Айхан О., использует помещение как офис и общается преимущественно на русском языке.

Реакция полиции

Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, что касается грубого нарушения общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу.

Сообщение полиции. Фото: скриншот

В настоящее время ведется следствие для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Напомним, недавно в полиции прокомментировали скандал с "мажорами" в Киеве, которые якобы перекрыли дорогу в центре столицы.

Также нардеп Мария Безуглая сделала скандальное заявление относительно представителей ЛГБТ-сообщества.