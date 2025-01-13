Інцидент із "мажорами" у Києві — поліція з'ясувала нові деталі

Допит неповнолітнього. Фото: Нацполіція

Поліція Києва з'ясувала, що винуватцями скандального перекриття дороги в центрі Києва є зовсім не "мажори". Також там спростували нібито супровід поліцейських.

Про це розповіла заступниця начальника департаменту комунікації Національної поліції Юлія Гірдвіліс в ефірі телемарафону у понеділок, 13 січня.

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За словами представниці поліції, відео в мережі було постановочне і супроводу неповнолітніх представниками поліції не було. Підлітки їхали за екіпажем в той момент, коли правоохоронці прямували на виклик з проблисковими маячками. Ті ж подали це так, нібито їх супроводжує поліція.

Також ще одним епізодом з відео було святкування дня народження одного з учасників компанії: неповнолітні орендували авто, але за кермом були не вони, а працівники компанії. Цей факт підтверджує аналіз з камер відеоспостереження.

"Коли вони були біля магазину, утворився затор, який створили не вони, і просто це було неумисно зроблено автомобілями й водіями, які навіть не знали, що якась зйомка відбувається на вулиці", — зазначила Гірдвіліс.



Вона спростувала те, що хлопці є дітьми депутатів, та уточнила, що лише в одного з юнаків батько — колишній посадовець, а зараз перебуває на пенсії.

Нагадаємо, на скандальному відео неповнолітні курили та слухали російську музику в центрі столиці.

Також вчора поліція провела обшуки вдома у двох з підлітків, які днями перекрили дорогу в центрі Києва та оприлюднили провокаційне відео в соцмережах.