Поліція розслідує жорстоке ставлення до тварин на Київщині

У понеділок, 17 березня, у мережі з'явилась інформація щодо жорстокого поводження з тваринами, яке було виявлено на Вишгородщині. Поліція Київщини розпочала розслідування за цим фактом.

Про це повідомляє поліція Київщини.

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Пост поліції Київщини. Фото: скріншот

Деталі справи

17 березня в одній із соціальних мереж з'явились публікації, в яких йшлося про неналежні умови утримання собак у одному з притулків Вишгородського району.

Правоохоронці Вишгородського управління поліції оперативно виїхали на місце події, де провели огляд притулку.

До перевірки також долучилися представники Держпродспоживслужби та працівники Вишгородської районної лікарні ветеринарної медицини, які мають надати свої висновки поліції.

Зараз слідчі Вишгородського управління поліції Київщини розпочали кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами (ч. 1 ст. 299 ККУ).

Нагадаємо, що нещодавно киянина звинуватили у жорстокому поводженні з безпритульною собакою. Він бив тварину ногами, що призвело до її загибелі.

А в Одеської області 39-річна місцева жителька повідомила поліцію, що сусід задушив її французького бульдога, коли песик загавкав на нього.