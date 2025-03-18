Полиция расследует жестокое отношение к животным на Киевщине

В понедельник, 17 марта, в сети появилась информация о жестоком обращении с животными, которое было обнаружено на Вышгородщине. Полиция Киевщины начала расследование по данному факту.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

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Пост полиции Киевской области. Фото: скриншот

Детали дела

17 марта в одной из социальных сетей появились публикации, в которых говорилось о ненадлежащих условиях содержания собак в одном из приютов Вышгородского района.

Правоохранители Вышгородского управления полиции оперативно выехали на место происшествия, где провели осмотр приюта.

К проверке также присоединились представители Госпродпотребслужбы и работники Вышгородской районной больницы ветеринарной медицины, которые должны предоставить свои выводы полиции.

Сейчас следователи Вышгородского управления полиции Киевщины начали уголовное производство по факту жестокого обращения с животными (ч. 1 ст. 299 УКУ).

Напомним, что недавно киевлянина обвинили в жестоком обращении с бездомной собакой. Он бил животное ногами, что привело к его гибели.

А в Одесской области 39-летняя местная жительница сообщила полиции, что сосед задушил ее французского бульдога, когда песик залаял на него.