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Поліція викрила групу, яка продавала неіснуючі генератори

5 травня 2023 19:06
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Поліція викрила групу, яка продавала неіснуючі генератори
Викриття групи, яка продавала неіснуючі товари. Фото: Головне управління Нацполіції Києва
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Четверо спільників представлялись військовослужбовцями ЗСУ та видурювали гроші у громадян, продаючи неіснуючі товари. Поліцейські на даний час встановили, що шахраї ошукали 13 громадян та заволоділи майже 600 тисячами гривень.

Про це інформує Головне управління Нацполіції Києва.

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Продаж неіснуючих генераторів

Зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що з осені 2022 року четверо ув’язнених віком від 26 до 34 років організували шахрайську схему з продажу неіснуючих генераторів у соціальній мережі. Фігуранти створили облікові акаунти та розмістили оголошення про продаж генераторів. Головною умовою була часткова чи повна оплата за товар. Затримку у доставці шахраї пояснювали тим, що вони військовослужбовці, які перебувають на передовій та для заспокоєння замовників відправляли їм фото з нібито місця несення служби.

Поліцейські провели п’ять обшуків, у тому числі у місцях позбавлення волі в кількох регіонах України, за результатами яких у фігурантів вилучили мобільні телефони, сім-картки та чорнові записи, які підтверджують їх злочинну діяльність.

Наразі встановлено 13 громадян України, які були введені в оману та перерахували аферистам від 2 до 10 тисяч гривень. Загальна сума збитків сягає близько 600 тисяч гривень.

Учасники злочину перебувають під вартою за вчинення низки тяжких та особливо тяжких злочинів. На даний час їм додатково повідомлено про підозри у скоєнні злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене організованою групою. 

шахраї
Викриття групи, яка продавала неіснуючі товари. Фото: Головне управління Нацполіції Києва
шахраї
Викриття групи, яка продавала неіснуючі товари. Фото: Головне управління Нацполіції Києва
шахраї
Викриття групи, яка продавала неіснуючі товари. Фото: Головне управління Нацполіції Києва
шахраї
Викриття групи, яка продавала неіснуючі товари. Фото: Головне управління Нацполіції Києва

Нагадаємо, що чоловік, який перебуває в СІЗО в Одесі, засуджений за майнові злочини та очікував переведення до в'язниці на виконання п'ятирічного терміну позбавлення волі, вирішив зайнятися шахрайством. Тепер йому загрожує додаткове тривале ув'язнення.

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