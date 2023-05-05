Полиция разоблачила группу, которая продавала несуществующие генераторы

Разоблачение группы, продававшей несуществующие товары. Фото: Главное управление Нацполиции Киева

Четверо подельников представлялись военнослужащими ВСУ и выдумывали деньги у граждан, продавая несуществующие товары. Полицейские сейчас установили, что мошенники обманули 13 граждан и завладели почти 600 тысячами гривен.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции Киева.

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Продажа генераторов

Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что с осени 2022 года четверо заключенных от 26 до 34 лет организовали мошенническую схему по продаже несуществующих генераторов в социальной сети. Фигуранты создали учетные аккаунты и разместили объявления о продаже генераторов. Главным условием была частичная или полная плата за товар. Задержку в доставке мошенники объясняли тем, что они находящиеся на передовой военнослужащие и для успокоения заказчиков отправляли им фото с якобы места несения службы.

Полицейские провели пять обысков, в том числе в местах лишения свободы в нескольких регионах Украины, по результатам которых у фигурантов изъяли мобильные телефоны, сим-карты и черные записи, подтверждающие их преступную деятельность.

В настоящее время установлено 13 граждан Украины, которые были введены в заблуждение и перечислили аферистам от 2 до 10 тысяч гривен. Общая сумма ущерба составляет около 600 тысяч гривен.

Участники преступления находятся под стражей за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений. В настоящее время им дополнительно поставлено в известность о подозрениях в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное организованной группой.

Разоблачение группы, продававшей несуществующие товары. Фото: Главное управление Нацполиции Киева

Разоблачение группы, продававшей несуществующие товары. Фото: Главное управление Нацполиции Киева

Разоблачение группы, продававшей несуществующие товары. Фото: Главное управление Нацполиции Киева

Разоблачение группы, продававшей несуществующие товары. Фото: Главное управление Нацполиции Киева

Напомним, что находящийся в СИЗО в Одессе мужчина осужден за имущественные преступления и ожидал перевода в тюрьму на выполнение пятилетнего срока лишения свободы, решил заняться мошенничеством. Теперь ему грозит дополнительное продолжительное заключение.