Справу щодо розкрадання коштів "Київзеленбуду" скеровано до суду

Працівники КО "Київзеленбуд" збирають скошену траву. Фото: КМДА

Сьогодні, 5 травня, прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами досудового розслідування національного антикорупційного бюро України скерував до суду обвинувальний акт. Обвинувачуються 10 осіб у розкраданні понад 115 млн гривень коштів комунального об’єднання "Київзеленбуд".

Про це інформує Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Зазначається, що у межах досудового розслідування встановлено, що у листопаді 2016 — грудні 2017 років КО "Київзеленбуд" проведено тендери на закупівлю спеціальної техніки для утримання зелених насаджень районів столиці. Слідство вважає організатором корупційної схеми колишнього позаштатного радника генерального директора КО "Київзеленбуд". Він за попередньою змовою з іншими посадовцями організації та іншими особами фактично забезпечили перемогу у цих тендерах наперед визначених компаній, які поставили техніку за завищеними цінами.

З висновків експерта реалізація цієї злочинної схеми завдала "Київзеленбуду" збитків на суму 115,19 млн грн. Слідство встановило, що частину незаконно отриманих коштів учасники корупційної схеми перенаправили на рахунки іноземних компаній, а звідти — на підконтрольну учасникам схеми компанію, зареєстровану в Італії.

Обвинувачені у справі:

колишній позаштатний радник генерального директора КО "Київзеленбуд"

2 колишні генеральні директори КО (2016 — 2018 роки, 2018-2019 роки)

колишній заступник генерального директора з комерційних питань

колишні начальник та працівник одного із відділів об’єднання

довірена особа позаштатного радника гендиректора "Київзеленбуду"

колишній виконувач обов’язків начальника Управління екології і природних ресурсів Київської міської ради

директор приватного товариства

приватний підприємець.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, що малиновська окружна прокуратура Одеси втрутилась у справу про ремонт Міської клінічної інфекційної лікарні в Одесі, виявивши безпідставні витрати на суму понад 33 млн грн з місцевого бюджету. У лютому 2022 року був укладений договір на закупівлю робіт з ремонту лікарні, однак прокурори довели недійсність цього договору в суді.