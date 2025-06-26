Державне майно стало приватним — у Києві судитимуть посадовицю

Затримання обвинуваченої. Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили у Києві незаконні корупційні схеми в одній із держустанов. Колишній посадовиці повідомили про підозру.

Про це повідомили у Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції 26 червня.

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Правоохоронці з'ясували, що перебуваючи на керівній посаді, обвинувачена посприяла передачі державного майна у приватну власність на Київщині. Відтак, об'єкт вартістю мільйон гривень "пішов з молотка" на аукціоні менш ніж за 1 300 гривень.

Правоохоронні органи встановили причетність колишньої держслужбовиці категорії "А" до незаконних махінацій.

"У період перебування фігурантки на керівній посаді держустанови, з власності держави було виведено ветеринарний комплекс, розташований на Київщині. До складу комплексу входила будівля ветклініки та гаражна споруда, які були безпідставно продані як об’єкти малої приватизації з аукціону за символічну суму — менш ніж за 1300 гривень", — йдеться у повідомленні.

Однак держслужбовці хотіли приховати свої оборудки та визнали, що приватизація держмайна відбулась помилково. Водночас ветеринарний комплекс взагалі не підлягав приватизації. За результатами експертизи правоохоронці встановили, що таким чином державі було завдано збитків на суму понад мільйон гривень.

Фігурантці повідомили про підозру у службовій недбалості, і їй загрожує до п'яти років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

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