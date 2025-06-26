Государственное имущество стало частным — в Киеве будут судить чиновницу

Задержание обвиняемой. Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили в Киеве незаконные коррупционные схемы в одном из госучреждений. Бывшей чиновнице сообщили о подозрении.

Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Нацполиции 26 июня.

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Правоохранители выяснили, что, находясь на руководящей должности, обвиняемая поспособствовала передаче государственного имущества в частную собственность на Киевщине. Так, объект стоимостью миллион гривен, "ушел с молотка" на аукционе менее чем за 1300 гривен.

Правоохранительные органы установили причастность бывшей госслужащей категории "А" к незаконным махинациям.

"В период пребывания фигурантки на руководящей должности госучреждения из собственности государства был выведен ветеринарный комплекс, расположенный на Киевщине. В состав комплекса входило здание ветклиники и гаражное сооружение, которые были безосновательно проданы как объекты малой приватизации с аукциона за символическую сумму — менее чем за 1 300 гривен", — говорится в сообщении.

Однако госслужащие хотели скрыть свои сделки и признали, что приватизация госимущества состоялась ошибочно. В то же время ветеринарный комплекс вообще не подлежал приватизации. По результатам экспертизы правоохранители установили, что таким образом государству был нанесен ущерб на сумму более миллиона гривен.

Фигурантке сообщили о подозрении в служебной халатности, и ей грозит до пяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, команда топ-менеджеров "Киевзеленстроя" предстанет перед судом. Чиновники организовали преступную схему, чтобы получать "откаты" от предпринимателей.

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