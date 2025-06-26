Справу керівників Київзеленбуду про відкати на 3 млн грн передали до суду

Слідчі дії в підозрюваних. Фото: Київська міська прокуратура

Київська міська прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо трьох посадовців комунального об’єднання Київзеленбуд, яких звинувачують у створенні злочинної організації та систематичному отриманні хабарів. Серед обвинувачених — генеральний директор підприємства, його перший заступник і заступник начальника управління капітальних вкладень.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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Керівники Київзеленбуду організували схему з відкатами

Слідство вважає, що керівники КО "Київзеленбуд" організували злочинну схему з метою отримання "відкатів" у розмірі 15% від суми кожного перерахування підприємцям, які виконували роботи для комунального об’єднання.

За даними прокуратури, підрядники, уклавши договори з Київзеленбудом, отримували вимогу платити хабар за підписання актів виконаних робіт, при цьому жодної перевірки їх обсягів і якості не проводилося. Ті підприємці, які погоджувалися на ці умови, надалі мали преференції при участі в тендерах і виконанні нових замовлень.

Натомість бізнесмени, які відмовлялися платити "відкати", до співпраці більше не допускалися. Таким чином, за версією слідства, у системі комунального підприємства діяла відпрацьована модель тиску на бізнес і корупційного збагачення керівного складу.

В рамках досудового розслідування було зафіксовано щонайменше десять фактів висунення вимог щодо передачі неправомірної вигоди та п'ять задокументованих епізодів її отримання. Загальна сума хабарів, які вдалося встановити, перевищує 3 мільйони гривень.

Нагадаємо, у КМДА запровадять електронний документообіг, аби всі підписи, накази та інші документи передавалися тільки в електронному форматі, а не з рук в руки.

Також у Києві розслідують, як комунальне підприємство витратило мільйон за землю, якою по факту не користувалися.