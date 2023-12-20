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Поліція закрила провадження про підпал авто Гео Лероса

20 грудня 2023 16:23
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Поліція закрила провадження про підпал авто Гео Лероса
Екснардеп "СН" Гео Лерос. Фото: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Київська поліція закрила кримінальне проводження щодо підпалу авто колишнього народного депутата політфракції "Слуга народу" Гео Лероса. Зазначається, що це сталося через завершення терміну досудового розслідування.

Про це пресслужба правоохоронців повідомила "Укрінформу".

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"Зазначене кримінальне провадження закрито на основі абзацу 2 п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв'язку із закінченням строків досудового розслідування", — сказали правоохоронці.

Відзначимо, що у серпні 2020 року екснардепу "СН" Гео Лерос заявив, що його автомобіль був спалений невідомими. Внаслідок цього поліціянти відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 ККУ (Умисне знищення або пошкодження майна).

Нагадаємо, що раніше Верховна Рада проголосувала за відсторонення Гео Лероса від пленарних засідань. Заборона діятиме до кінця поточної сесії, тобто до початку вересня.

Водночас столичні правоохоронці провели огляд території над станцією київського метро "Деміївська" 17 та 19 грудня. Вони виявили просідання ґрунту та появу тріщин на асфальті.

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