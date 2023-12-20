Полиция закрыла уголовное дело о поджоге авто Гео Лероса

Экс-нардеп "СН" Гео Лерос. Фото: УНИАН

Киевская полиция закрыла уголовное проведение поджога авто бывшего народного депутата политфракции "Слуга народа" Гео Лероса. Отмечается, что это произошло по истечении срока досудебного расследования.

Об этом пресс-служба правоохранителей сообщила "Укринформу".

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"Указанное уголовное производство закрыто на основе абзаца 2 п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК Украины, в связи с истечением сроков досудебного расследования", — сказали правоохранители.

Отметим, что в августе 2020 года экс-нардеп "СН" Гео Лерос заявил, что его автомобиль был сожжен неизвестными. В результате полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 194 УКУ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Напомним, что ранее Верховная Рада проголосовала за отстранение Гео Лероса от пленарных заседаний. Запрет будет действовать до конца текущей сессии, то есть до начала сентября.

В то же время, столичные правоохранители провели осмотр территории над станцией киевского метро "Демеевская" 17 и 19 декабря. Они обнаружили просадку почвы и появление трещин на асфальте.