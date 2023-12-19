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Правоохоронці провели огляд над станцією метро "Деміївська", де просідає ґрунт

19 грудня 2023 16:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Правоохоронці провели огляд над станцією метро "Деміївська", де просідає ґрунт
Поліція оглядає місцевість над метро "Деміївська". Фото: Нацполіція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Правоохоронці провели огляд території над станцією метро "Деміївська" 17 та 19 грудня. Вони виявили просідання ґрунту та появу тріщин на асфальті.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

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"Виявлено просідання ґрунту із появою тріщин на асфальті, а також просідання торговельних павільйонів над тунелем метро біля колишнього Деміївського ринку", — йдеться у повідомленні.

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Торговельний павільйон над метро. Фото: Офіс Генпрокурора

Водночас поліція разом з експертами оглянула тунель між станціями метро Деміївська-Либідська, русло річки Дніпро та навколишню місцевість. 

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Огляд тунелю метро. Фото: Нацполіція

Далі зафіксовані результати огляду будуть враховані під час проведення будівельно-технічної експертизи, що призначена для встановлення технічного стану перегінного тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська" та причин виникнення аварійної ситуації.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури Києва проводиться дослідження обставин у кримінальному провадженні за фактом службової недбалості, що призвела до порушення герметичності, протікання води в тунелі київського метрополітену.

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Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, що у КМДА заявили, що підсилення опор мосту Метро у Києві не вплине на роботу столичного метрополітену. Будівництво планують виконати наступного року.

Також ми писали, що у метро Києва утворився новий потоп. Цього разу водою заливає станцію метро "Вирлиця".

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