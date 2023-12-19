Правоохоронці провели огляд над станцією метро "Деміївська", де просідає ґрунт
Правоохоронці провели огляд території над станцією метро "Деміївська" 17 та 19 грудня. Вони виявили просідання ґрунту та появу тріщин на асфальті.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
Поліція оглянула територію над "Деміївською"
"Виявлено просідання ґрунту із появою тріщин на асфальті, а також просідання торговельних павільйонів над тунелем метро біля колишнього Деміївського ринку", — йдеться у повідомленні.
Водночас поліція разом з експертами оглянула тунель між станціями метро Деміївська-Либідська, русло річки Дніпро та навколишню місцевість.
Далі зафіксовані результати огляду будуть враховані під час проведення будівельно-технічної експертизи, що призначена для встановлення технічного стану перегінного тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська" та причин виникнення аварійної ситуації.
За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури Києва проводиться дослідження обставин у кримінальному провадженні за фактом службової недбалості, що призвела до порушення герметичності, протікання води в тунелі київського метрополітену.
Нагадаємо, що у КМДА заявили, що підсилення опор мосту Метро у Києві не вплине на роботу столичного метрополітену. Будівництво планують виконати наступного року.
Також ми писали, що у метро Києва утворився новий потоп. Цього разу водою заливає станцію метро "Вирлиця".
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