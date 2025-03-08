Chernobylite 2: Exclusion Zone — нова польська гра про Чорнобиль

Кадр з гри. Фото: скриншот

Польська студія The Farm 51 презентувала гру про Чорнобиль Chernobylite 2: Exclusion Zone, яка нагадує легендарного "Сталкера". Вона вже є у ранньому доступі.

Про це повідомляє УНІАН.

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Польська гра про Чорнобиль

У Chernobylite 2 гравці зможуть досліджувати відкритий світ Чорнобильської зони відчуження, де їх чекають як люди, так і мутанти. В грі передбачена система розвитку персонажа, кооперативні місії, а також можливість перемикатися між виглядом від першої та третьої особи.

Ще однією особливістю геймплею є можливість будувати та розвивати власну базу, де гравці зможуть створювати корисні предмети та вдосконалювати зброю.

Окрім того, мандруючи світом гри, можна зібрати команду компаньйонів, кожен з яких володіє унікальними навичками.

"Ви — планетник, який мандрує паралельними світами у пошуках дорогоцінного високоенергетичного матеріалу під назвою Чорнобиліт. Відрізаний від світу, у пастці Зони, атакований ордами кошмарних створінь, ви повинні боротися за виживання і обʼєднати жменьку вцілілих", — йдеться в описі гри.

Яка ціна гри в Україні

У Steam гра коштує 675 грн. Наразі Chernobylite 2: Exclusion Zone пропонує обмежену версію з неповною історією головного героя.

Польська гра про Чорнобиль. Фото: скриншот

Повноцінний реліз очікується приблизно через шість або десять місяців.

Нагадаємо, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl стала грою 2024 року. Про це стало відомо за підсумками премії Stream Awards.

Також S.T.A.L.K.E.R. 2 здобула популярність серед гравців по всьому світу, продавшись мільйонним тиражем всього за 36 годин після релізу.