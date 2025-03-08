Chernobylite 2: Exclusion Zone — новая польская игра о Чернобыле

Кадр из игры. Фото: скриншот

Польская студия The Farm 51 презентовала игру о Чернобыле Chernobylite 2: Exclusion Zone, которая напоминает легендарного "Сталкера". Она уже есть в раннем доступе.

Об этом сообщает УНИАН.

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Польская игра о Чернобыле

В Chernobylite 2 игроки смогут исследовать открытый мир Чернобыльской зоны отчуждения, где их ждут как люди, так и мутанты. В игре предусмотрена система развития персонажа, кооперативные миссии, а также возможность переключаться между видом от первого и третьего лица.

Еще одной особенностью геймплея является возможность строить и развивать собственную базу, где игроки смогут создавать полезные предметы и совершенствовать оружие.

Кроме того, путешествуя по миру игры, можно собрать команду компаньонов, каждый из которых обладает уникальными навыками.

"Вы — планетник, который путешествует по параллельным мирам в поисках драгоценного высокоэнергетического материала под названием Чернобылит. Отрезанный от мира, в ловушке Зоны, атакованный ордами кошмарных созданий, вы должны бороться за выживание и объединить горстку выживших", — говорится в описании игры.

Какая цена игры в Украине

В Steam игра стоит 675 грн. Сейчас Chernobylite 2: Exclusion Zone предлагает ограниченную версию с неполной историей главного героя.

Польская игра о Чернобыле. Фото: скриншот

Полноценный релиз ожидается примерно через шесть или десять месяцев.

Напомним, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl стала игрой 2024 года. Об этом стало известно по итогам премии Stream Awards.

Также S.T.A.L.K.E.R. 2 обрела популярность среди игроков по всему миру, продавшись миллионным тиражом всего за 36 часов после релиза.