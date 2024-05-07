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Поминальні дні у Києві — в КМВА закликали громадян бути обережними

7 травня 2024 15:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Поминальні дні у Києві — в КМВА закликали громадян бути обережними
Люди біля цвинтаря. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві протягом 11-15 травня триватимуть поминальні дні. Міська влада закликала киян зважати на існуючу небезпеку та загрозу, оскільки Росія може завдати ракетних ударів навіть в ці дні.

Про це повідомляє КМВА у Telegram у вівторок, 7 травня.

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"Війна триває і ворог не припиняє завдавати ракетні удари ані на день. Навіть у світлий день Великодня рашисти атакували мирні українські міста. Тому прошу зважати на існуючі небезпеки і загрози", — наголосив начальник КМВА Сергій Попко.

Тих, хто планує йти на кладовища — міська влада закликала приділити максимум уваги власній безпеці: не створювати скупчення, максимально обмежити час свого перебування на цвинтарі та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Також цього року на поминальні дні для забезпечення порядку будуть залучені близько 1400 співробітників поліції, муніципальної охорони та Нацгвардії.

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Скриншот допису КМВА

Нагадаємо, харків'ян закликали уникати відвідин міських цвинтарів та меморіалів упродовж великодніх свят.

Також Новини.LIVE поділилися найкращими порадами,  які квіти краще посадити на кладовищі, щоб вони не потребували ретельного догляду.

Київ
поминальні дні
травень
війна в Україні

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