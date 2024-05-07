Поминальные дни в Киеве — в КМВА призвали граждан быть осторожными

Люди возле кладбища. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в течение 11-15 мая пройдут поминальные дни. Городские власти призвали киевлян учитывать существующую опасность и угрозу, поскольку Россия может нанести ракетные удары даже в эти дни.

Об этом сообщает КГВА в Telegram во вторник, 7 мая.

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Поминальные дни в Киеве

"Война продолжается и враг не прекращает наносить ракетные удары ни на день. Даже в светлый день Пасхи рашисты атаковали мирные украинские города. Поэтому прошу учитывать существующие опасности и угрозы", — подчеркнул начальник КГВА Сергей Попко.

Тех, кто планирует идти на кладбища, городские власти призвали уделить максимум внимания собственной безопасности: не создавать скопления, максимально ограничить время своего пребывания на кладбище и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Также в этом году на поминальные дни для обеспечения порядка будут привлечены около 1400 сотрудников полиции, муниципальной охраны и Нацгвардии.

Скриншот поста КГВА

Напомним, харьковчан призвали избегать посещения городских кладбищ и мемориалов во время пасхальных праздников.

Также Новини.LIVE поделились лучшими советами, какие цветы лучше посадить на кладбище, чтобы они не нуждались в тщательном уходе.