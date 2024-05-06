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У Києві виявили бойову частину ракети Х-69 — сапери знешкодили її

6 травня 2024 14:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві виявили бойову частину ракети Х-69 — сапери знешкодили її
Сапер з бойовою частиною ракети. Фото: ДСНС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Голосіївському районі Києва місцевий мешканець виявив частину російської ракети. З'ясувалося, що це бойова частина ракети Х-69, яка не здетонувала — її ліквідували сапери.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Києва у понеділок, 6 травня.

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"У Голосіївському районі столиці на території лісового масиву місцевий житель помітив підозрілий предмет, схожий на частину ракети, що стирчав із землі", — йдеться у повідомленні.

ракета Х-69 у Києві
Частина ракети. Фото: ДСНС


Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС ретельно обстежили місцевість та вилучили бойову частину новітньої російської ракети Х-69.

сапери знищили частину Х-69 у Києві
Сапери завантажують ракету в спецавтомобіль. Фото: ДСНС

Фахівцям ДСНС знадобилося більше часу аби безпечно дістати її з ґрунту, завантажити до спецавтомобіля й транспортувати на підривний майданчик.

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Скриншот допису ДСНС

Раніше на Київщині сапери ДСНС вилучили бойову частину російської ракети Х-101. Її виявили після чергового масованого удару 11 квітня. 

Також ми писали, що у березні сапери-вибухотехніки київської поліції вилучили боєголовку російської ракети, яка впала у приватному секторі Солом’янського району.

Київ
ракета
рятувальники
розмінування
війна в Україні

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