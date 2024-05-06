У Києві виявили бойову частину ракети Х-69 — сапери знешкодили її
У Голосіївському районі Києва місцевий мешканець виявив частину російської ракети. З'ясувалося, що це бойова частина ракети Х-69, яка не здетонувала — її ліквідували сапери.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Києва у понеділок, 6 травня.
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"У Голосіївському районі столиці на території лісового масиву місцевий житель помітив підозрілий предмет, схожий на частину ракети, що стирчав із землі", — йдеться у повідомленні.
Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС ретельно обстежили місцевість та вилучили бойову частину новітньої російської ракети Х-69.
Фахівцям ДСНС знадобилося більше часу аби безпечно дістати її з ґрунту, завантажити до спецавтомобіля й транспортувати на підривний майданчик.
Раніше на Київщині сапери ДСНС вилучили бойову частину російської ракети Х-101. Її виявили після чергового масованого удару 11 квітня.
Також ми писали, що у березні сапери-вибухотехніки київської поліції вилучили боєголовку російської ракети, яка впала у приватному секторі Солом’янського району.
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