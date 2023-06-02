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Понад 300 грн за таксі: як через ураган у Києві "злетіли" ціни

2 червня 2023 18:06
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Ціни зросли вдвічі — як змінились тарифи на таксі у Києві 2 червня
Київ перед бурею 2 червня. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Через сильну бурю, яка накрила Київ 2 червня, у столиці просто "злетіли" ціни на таксі. Вартість поїздок зросла вдвічі.

Новини.LIVE дізнались, як зросли тарифи на поїздки після сильного шторму в столиці. 

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Як "злетіли" ціни на таксі у Києві після урагану

Після сильного шторму у Києві 2 червня, ціни на таксі просто "полетіли в космос". Так, аби доїхати з водієм Bolt з Майдану Незалежності до ЖД вокзалу, потрібно заплатити 174 грн за звичайну поїздку, а якщо їхати автом Comfort вартість поїздки складе вже 213 грн.

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Ціни на таксі у Києві. Фото: скріншот

Якщо ж вам раптом потрібно добратись з центру до ВДНГ заплатити потрібно 304-360 грн.

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Ціни на таксі у Києві. Фото: скріншот

У випадку, коли ви обираєте Uklon вартість поїздки сильно не зміниться. Наприклад, від Паруса в район центра поїздка обійдеться у 197-260 грн.

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Ціни на таксі у Києві. Фото: скріншот

А поїздка від станції метро до ТРЦ Lavina Mall коштує 233-265 грн.

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Ціни на таксі у Києві. Фото: скріншот

Також недешева виходить поїздка з центру на лівий берег Дніпра. Це коштуватиме 240-352 грн. Проте вже з лівого берега до центру вартість зменшиться і вартуватиме 204-296 грн.

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Ціни на таксі у Києві. Фото: скріншот
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Ціни на таксі у Києві. Фото: скріншот

Проте, це ще не найвищі тарифи, які можна зустріти після бурі у Києві. У мережі кияни діляться досвідом поїздки таксі після негоди ще за вищими цінами.

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Ціни на таксі у Києві після негоди. Фото: Труха. Київ

Нагадаємо, у п'ятницю, 2 червня, Київ накрив сильний ураган. У столиці сильні зливи та є пошкодження внаслідок поривів вітру. Також можливе часткове відключення світла.

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