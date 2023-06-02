Цены выросли вдвое — как изменились тарифы на такси в Киеве 2 июня

Киев перед бурей 2 июня. Фото: Новини. LIVE

Из-за сильной бури, накрывшей Киев 2 июня, в столице просто "взлетели" цены на такси. Стоимость поездок выросла вдвое.

Новини.LIVE узнали, как выросли тарифы на поездки после сильного шторма в столице.

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После сильного шторма в Киеве 2 июня, цены на такси просто "улетели в космос". Так, чтобы доехать с водителем Bolt с Майдана Независимости до ЖД вокзала, нужно заплатить 174 грн за обычную поездку, а если ехать на автомобиле Comfort стоимость поездки составит уже 213 грн.

Цены на такси в Киеве. Фото: скриншот

Если вам вдруг нужно добраться из центра до ВДНХ, заплатить нужно 304-360 грн.

Цены на такси в Киеве. Фото: скриншот

В случае если вы выбираете Uklon стоимость поездки сильно не изменится. К примеру, от Паруса в район центра поездка обойдется в 197-260 грн.

Цены на такси в Киеве. Фото: скриншот

А поездка от станции метро в ТРЦ Lavina Mall стоит 233-265 грн.

Цены на такси в Киеве. Фото: скриншот

Также недешевая выходит поездка из центра на левый берег Днепра. Это обойдется в 240-352 грн. Однако уже с левого берега в центр стоимость уменьшится и будет стоить 204-296 грн.

Цены на такси в Киеве. Фото: скриншот

Цены на такси в Киеве. Фото: скриншот

Однако это еще не самые высокие тарифы, которые можно встретить после бури в Киеве. В сети киевляне делятся опытом поездки такси после непогоды еще по более высоким ценам.

Цены на такси в Киеве после ненастья. Фото: Труха. Киев

Напомним, в пятницу, 2 июня, Киев накрыл сильнейший ураган. В столице сильные ливни и повреждения вследствие порывов ветра. Также возможно частичное отключение света.