Україна
Понад півмільярда збитків — посадовець КМДА отримав підозру

Понад півмільярда збитків — посадовець КМДА отримав підозру

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 19:07
Понад півмільярда збитків — посадовець КМДА отримав підозру
Правоохоронці на місці подій. Фото: Нацполіція

У Києві правоохоронці викрили посадовця Київської міської державної адміністрації, який протягом кількох років ініціював випуск необґрунтованих облігацій місцевої позики. Це завдало бюджету столиці збитків на понад пів мільярда гривень.

Про це повідомляє Національна поліція України у пʼятницю, 23 січня.



Деталі справи

Як встановило слідство, у 2020–2023 роках 53-річний директор одного з департаментів КМДА залучав внутрішні запозичення на суму понад 2,5 млрд гривень. Ці кошти планували спрямувати на фінансування бюджету розвитку міста. Водночас бюджет Києва в той період був профіцитним — доходи перевищували видатки, а об’єктивної потреби у кредитах не існувало.

посадовець КМДА отримав підозру
Правоохоронці на місці подій. Фото: Нацполіція

Незважаючи на це, місто тривалий час сплачувало відсотки за облігаціями, що призвело до економічно необґрунтованих і недоцільних витрат бюджетних коштів. За висновками експертів, територіальна громада Києва зазнала збитків на суму понад 581 млн гривень.

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі з можливим позбавленням права обіймати посади та штрафом.

Нагадаємо, що сьогодні зранку у Департаменті фінансів КМДА пройшли обшуки працівниками Нацполіції.

 А вчора обшуки пройшли на митному посту "Луцьк" Волинської митниці.

збитки Київ КМДА розслідування Нацполіція
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
