Главная Киев Более полумиллиарда убытков — чиновник КГГА получил подозрение

Более полумиллиарда убытков — чиновник КГГА получил подозрение

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 19:07
Более полумиллиарда убытков - чиновник КГГА получил подозрение
Правоохранители на месте событий. Фото: Нацполиция

В Киеве правоохранители разоблачили чиновника Киевской городской государственной администрации, который в течение нескольких лет инициировал выпуск необоснованных облигаций местного займа. Это нанесло бюджету столицы ущерб на более чем полмиллиарда гривен.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины в пятницу, 23 января.

Детали дела

Как установило следствие, в 2020-2023 годах 53-летний директор одного из департаментов КГГА привлекал внутренние заимствования на сумму более 2,5 млрд гривен. Эти средства планировали направить на финансирование бюджета развития города. В то же время бюджет Киева в тот период был профицитным — доходы превышали расходы, а объективной потребности в кредитах не существовало.

посадовець КМДА отримав підозру
Правоохранители на месте событий. Фото: Нацполиция

Несмотря на это, город длительное время платил проценты по облигациям, что привело к экономически необоснованным и нецелесообразным расходам бюджетных средств. По заключению экспертов, территориальная громада Киева понесла убытки на сумму более 581 млн гривен.

Должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы с возможным лишением права занимать должности и штрафом.

Напомним, что сегодня утром в Департаменте финансов КГГА прошли обыски работниками Нацполиции.

А вчера обыски прошли на таможенном посту "Луцк" Волынской таможни.

убытки Киев КГГА расследование Нацполиция
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
