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Пообіцяли тепло взимку: в Києві ремонтують найбільшу котельню Дніпровського району

19 вересня 2023 19:31
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко
Підготовка Києва до зими - В Дніпровському районі ремонтують котельню
Ремонт котельні в Києві. Фото: Київтеплоенерго
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко

Київські комунальники готують до зими одну з найбільших котелень Дніпровського району столиці. Її робота забезпечить теплом та гарячою водою майже 250 споживачів, 127 багатоквартирних будинків.

Про це повідомляє КП "Київтеплоенерго".

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Комунальники пояснили, що котельня забезпечує теплом та гарячою водою Райдужний масив і більшу частину Воскресенки. 

Проте щоб повноцінно запустити її в роботу спеціалістам необхідно провести поточний ремонт. 

Серед іншого довелось замінювати ділянку трубопроводу водогрійного котла. Встановлюються нові індикаторні пластини для контролю режиму роботи хімводоочищення, бо система парових та водогрійних котлів не може працювати на звичайній воді. 

"Загалом наразі на теплоджерелах Києва завершується підготовка до роботи в зимовий період. Тут проводять діагностику, обслуговування та ремонт водогрійних котлів, ремонтують системи горіння, перевіряють стан газо- і теплопроводів, димових труб, насосного та іншого обладнання, що працює для генерації і транспортування тепла", — йде мова в повідомлені. 

ремонт котельні
Ремонт котельні в Києві. Фото: Київтеплоенерго 
ремонт котельні
Ремонт котельні в Києві. Фото: Київтеплоенерго 
ремонт котельні
Ремонт котельні в Києві. Фото: Київтеплоенерго 

Нагадаємо, Київводоканал має 46 генераторів, які зможуть забезпечити безперебійну роботу мережі під час перебоїв з електропостачанням в столиці

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