Подготовка Киева к зиме - В Днепровском районе ремонтируют котельную

Ремонт котельной в Киеве. Фото: Киевтеплоэнерго

Киевские коммунальщики готовят к зиме одну из самых больших котельных Днепровского района столицы. Ее работа обеспечит теплом и горячей водой около 250 потребителей, 127 многоквартирных домов.

Об этом сообщает КП "Киевтеплоэнерго".

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Коммунальщики объяснили, что котельная обеспечивает теплом и горячей водой Радужный массив и большую часть Воскресенки.

Однако, чтобы полноценно запустить ее в работу, специалистам необходимо провести текущий ремонт.

Среди прочего пришлось заменять участок трубопровода водогрейного котла. Устанавливаются новые индикаторные пластины для контроля режима химводоочистки, так как система паровых и водогрейных котлов не может работать на обычной воде.

"В целом на теплоисточниках Киева завершается подготовка к работе в зимний период. Здесь проводят диагностику, обслуживание и ремонт водогрейных котлов, ремонтируют системы горения, проверяют состояние газо- и теплопроводов, дымовых труб, насосного и другого оборудования, работающего для генерации и транспортировки тепла", — идет речь в сообщении.

Ремонт котельной в Киеве. Фото: Киевтеплоэнерго

Ремонт котельной в Киеве. Фото: Киевтеплоэнерго

Ремонт котельной в Киеве. Фото: Киевтеплоэнерго

Напомним, у Киевводоканала есть 46 генераторов, которые смогут обеспечить бесперебойную работу сети во время перебоев с электроснабжением в столице.