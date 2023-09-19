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Пообещали тепло зимой: в Киеве ремонтируют самую большую котельную Днепровского района

19 сентября 2023 19:31
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Мария Кучеренко
Подготовка Киева к зиме - В Днепровском районе ремонтируют котельную
Ремонт котельной в Киеве. Фото: Киевтеплоэнерго
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Мария Кучеренко

Киевские коммунальщики готовят к зиме одну из самых больших котельных Днепровского района столицы. Ее работа обеспечит теплом и горячей водой около 250 потребителей, 127 многоквартирных домов.

Об этом сообщает КП "Киевтеплоэнерго".

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Коммунальщики объяснили, что котельная обеспечивает теплом и горячей водой Радужный массив и большую часть Воскресенки.

Однако, чтобы полноценно запустить ее в работу, специалистам необходимо провести текущий ремонт.

Среди прочего пришлось заменять участок трубопровода водогрейного котла. Устанавливаются новые индикаторные пластины для контроля режима химводоочистки, так как система паровых и водогрейных котлов не может работать на обычной воде.

"В целом на теплоисточниках Киева завершается подготовка к работе в зимний период. Здесь проводят диагностику, обслуживание и ремонт водогрейных котлов, ремонтируют системы горения, проверяют состояние газо- и теплопроводов, дымовых труб, насосного и другого оборудования, работающего для генерации и транспортировки тепла", — идет речь в сообщении.

ремонт котельной
Ремонт котельной в Киеве. Фото: Киевтеплоэнерго
ремонт котельной
Ремонт котельной в Киеве. Фото: Киевтеплоэнерго
ремонт котельной
Ремонт котельной в Киеве. Фото: Киевтеплоэнерго

Напомним, у Киевводоканала есть 46 генераторов, которые смогут обеспечить бесперебойную работу сети во время перебоев с электроснабжением в столице.

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