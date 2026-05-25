Люди набирають воду в пластикові ємності. Фото: УНІАН

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко попередив, що Київ може залишитися без води на декілька днів. За його словами, ймовірно, це станеться через провал із встановленням генераторів.

Про це ексклюзивно Олег Попенко сказав в ефірі День.LIVE.

Попенко зазначив, що Бортницька станція аерації є гігантським комплексом. За його словами, для її знищення знадобляться тисячі дронів.

"Так, звісно, якісь влучання можуть зупинити на певний час роботу системи водовідведення по місту, але при цьому є можливість все ж таки якось переорієнтуватись", — каже він.

Проте зупинка системи водопостачання та водовідведення цілком реальна через знеструмлення. Міська влада все ще не завершила монтаж великих генераторів сумарною потужністю 120 МВт на насосних станціях. Завершення робіт планували ще до кінця минулого року, однак через технічні труднощі строки реалізації неодноразово переносять.

"Наші чиновники поспішили давати такі позитивні реляції про швидке завершення. Дивлячись на цю ситуацію зі сторони, я відразу розумів, що терміни будуть щонайменше вдвічі більшими від тих, які заявляли в КМДА", — зазначив голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Внаслідок цього Київ може залишитися без води на декілька днів, оскільки резервних джерел живлення досі немає.

Як писали Новини.LIVE, голова Оболонської РДА у місті Києві Кирило Фесик заявив, що ймовірні пошкодження Київської ГЕС не створюють ризику масштабного затоплення житлових районів столиці. Міські служби заздалегідь відпрацювали дії на випадок таких ситуацій, а комунальні підприємства мають визначені алгоритми забезпечення районів водою у разі перебоїв.

А заступник Міністерства розвитку громад та територій України Костянтин Ковальчук повідомляв, що у Києві готують системи водопостачання та водовідведення до роботи під час можливих відключень електроенергії та атак РФ на критичну інфраструктуру.