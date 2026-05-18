Росія хоче залишити киян без води: до чого реально готова столиця

Київська ГЕС. Фото: УНІАН

Можливі пошкодження Київської гідроелектростанції не несуть загрози масового затоплення житлових масивів столиці. Столичні служби заздалегідь відпрацювали всі алгоритми реагування на такі надзвичайні ситуації, а комунальники мають чіткий план забезпечення районів водою у разі перебоїв.

Про це в ефірі програми "Київський час" заявив голова Оболонської РДА у місті Києві Кирило Фесик.

Що буде у разі прориву Київської ГЕС

Як розповів в ефірі програми "Київський час" голова Оболонської районної державної адміністрації у місті Києві Кирило Фесик, фахівці вже змоделювали сценарії можливого розливу води. За словами посадовця, розроблені карти показують, що житловій забудові загрожує мінімальна небезпека.

"Доповідаю, по греблі били буквально десятки разів з усього існуючого озброєння. Вона дуже багато цих ударів витримує. І у нас було декілька навчань загальноміських, пов'язані з ударами по гідроелектростанції наші. І там були плани можливих затоплень, підтоплень. Звісно, туди потрапляв і наш район. Але хочу запевнити людей, що більшість територій, яка підпадає під підтоплення, не є заселеною", — наголосив очільник Оболонської РДА.

Окремо керівник району зупинився на питанні забезпечення мешканців питною водою у разі пошкодження інфраструктури. Він пояснив, що ліквідовувати такі наслідки в літній період значно простіше.

Головна проблема зимових відключень полягала у неможливості повноцінно використовувати спецтранспорт.

"Коли -20°C, водовозки не використовуються. Ми це теж взимку обговорювали. Це є сценарій, чому водовозки не виїжджають. Тому що вони дуже швидко перетворюються на льодовозки. І, власне, не несуть функціонал, який мають нести", — зазначив він.

Сам Оболонський район має у своєму розпорядженні до п'яти одиниць водовозів — це, як каже посадовець, стандартний парк. Хоча такої кількості техніки об'єктивно недостатньо для автономного забезпечення всього масиву, ситуацію рятують ефективні горизонтальні зв'язки між різними частинами Києва. Якщо виникає гостра потреба, райони будуть оперативно обмінюватися ресурсами для підсилення.

Фесик нагадав, що цієї зими оболонські фахівці з керуючої компанії допомагали з відновленням майже в усіх постраждалих районах. Посилаючись на слова представника міністерства громад, він резюмував, що ключовим фактором залишається швидкість ремонтних робіт. Наразі уже є чітко відпрацьовані алгоритми, спеціалісти та необхідні запчастини у разі обстрілів, тому тривалих перебоїв ані з водопостачанням, ані з електрикою не очікується.

Новини.LIVE писали раніше про проблему забезпечення Київводоканалу резервними засобами живлення. Очільник Деснянської РДА у Києві Максим Бахматов заявив, що це загрожує серйозними проблемами з водопостачанням у разі масованих ударів ворога по енергооб'єктах чи водооб'єктах.

У 2024 році російські війська інтенсивно били по Київській ГЕС. Тоді у ЦПД спростували міфи та чутки про затоплення Києва, мовляв, конструкція ГЕС дуже масивна та добре захищена, тому ракетний удар навряд зможе її знищити.