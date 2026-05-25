Люди набирают воду в пластиковые емкости. Фото: УНИАН

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил, что Киев может остаться без воды на несколько дней. По его словам, вероятно, это произойдет из-за провала с установкой генераторов.

Об этом эксклюзивно Олег Попенко сказал в эфире День.LIVE.

Попенко отметил, что Бортническая станция аэрации является гигантским комплексом. По его словам, для ее уничтожения понадобятся тысячи дронов.

"Да, конечно, какие-то попадания могут остановить на время работу системы водоотведения по городу, но при этом есть возможность все же как-то переориентироваться", — говорит он.

Однако остановка системы водоснабжения и водоотведения вполне реальна из-за обесточивания. Городские власти все еще не завершили монтаж больших генераторов суммарной мощностью 120 МВт на насосных станциях. Завершение работ планировали еще до конца прошлого года, однако из-за технических трудностей сроки реализации неоднократно переносят.

"Наши чиновники поспешили давать такие положительные реляции о скором завершении. Глядя на эту ситуацию со стороны, я сразу понимал, что сроки будут как минимум вдвое больше тех, которые заявляли в КГГА", — отметил председатель Союза потребителей коммунальных услуг.

В результате Киев может остаться без воды на несколько дней, поскольку резервных источников питания до сих пор нет.

Как писали Новини.LIVE, председатель Оболонской РГА в городе Киеве Кирилл Фесик заявил, что вероятные повреждения Киевской ГЭС не создают риска масштабного затопления жилых районов столицы. Городские службы заранее отработали действия на случай таких ситуаций, а коммунальные предприятия имеют определенные алгоритмы обеспечения районов водой в случае перебоев.

А заместитель Министерства развития громад и территорий Украины Константин Ковальчук сообщал, что в Киеве готовят системы водоснабжения и водоотведения к работе во время возможных отключений электроэнергии и атак РФ на критическую инфраструктуру.