Попко розповів, чи готовий Київ до зими

Очільник КМВА Сергій Попко. Фото: Facebook

Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко розповів, що столиця готова до зими. За його словами, всі об'єкти енергетики у місті вже відновлені.

Про це Сергій Попко сказав в ефірі телемарафону.

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Попко розповів, що столичні комунальники вжили такі заходи до зими:

150 бюветів оснащені генераторами на випадок проблем з водопостачанням;

підготували понад 1000 пунктів незламності (минулого року їх було близько 600);

закуплені 23 мобільні котельні, які зможуть забезпечити понад 100 об'єктів критичної інфраструктури.

"Знаю, що часу вже мало, тому, я вважаю, що з урахування досвіду минулої зими, досвіду цих ракетних атак, досвіду інших негараздів в системі енергозабезпечення, Київ буде готовий", — додав Попко.

Нагадаємо, у Київській області вже завершили відновлювальні роботи в мережах 10 кВ. Електроенергія була відсутня через негоду 6 та 7 серпня.

Також ми писали, що українські енергетики продовжують підготовку до зими. Влада не збирається применшувати загрози, ризики та виклики опалювального сезону.