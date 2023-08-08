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Попко рассказал, готов ли Киев к зиме

8 августа 2023 19:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Попко рассказал, готов ли Киев к зиме
Глава КГВА Сергей Попко. Фото: Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал, что столица готова к зиме. По его словам, все объекты энергетики в городе уже восстановлены.

Об этом Сергей Попко сказал в эфире телемарафона.

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Попко рассказал, что столичные коммунальщики приняли такие меры к зиме:

  • 150 бюветов оснащены генераторами на случай проблем с водоснабжением;
  • подготовили более 1000 пунктов несокрушимости (в прошлом году их было около 600);
  • закуплены 23 мобильных котельных, которые смогут обеспечить более 100 объектов критической инфраструктуры.

"Знаю, что времени уже мало, поэтому, я считаю, что с учетом опыта прошлой зимы, опыта этих ракетных атак, опыта других проблем в системе энергообеспечения, Киев будет готов", — добавил Попко.

Напомним, в Киевской области уже завершили восстановительные работы в сетях 10 кВ. Электроэнергия отсутствовала из-за непогоды 6 и 7 августа.

Также мы писали, что украинские энергетики продолжают подготовку к зиме. Власти не собираются преуменьшать угрозы, риски и вызовы отопительного сезона.

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