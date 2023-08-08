У Київській області відновили електропостачання після негоди

Відновлення електропостачання. Фото: скриншот

У Київській області вже завершили відновлювальні роботи в мережах 10 кВ. Електроенергія була відсутня через негоду 6 та 7 серпня.

Про це повідомляє ДТЕК Київські регіональні електромережі.

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"Наші фахівці відновили роботу 68 ліній, 1349 трансформаторних підстанцій. Світло повернули 35 916 сім'ям у 157 міст та сіл Київської області. Наразі працюємо над точковими заявками клієнтів", — йдеться у повідомленні.

Через грозовий фронт, який вирував у регіоні 6-7 серпня, найбільше зазнали пошкоджень Вишгородський, Бучанський, Фастівський та Обухівський райони.

За прогнозами синоптиків, сьогодні, 8 серпня, у другій половині дня знов очікується дощова погода з вітром.

Нагадаємо, завтра, 9 серпня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях буде дощ та гроза.

Також ми писали, що в столиці вирувала негода. Кияни поспіхом намагалися сховатися від дощу. Дерева ледве витримали потужні пориви вітру.