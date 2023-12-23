Посадовець КМВА допомагав депутатам ухилятись від військової служби

Співробітники Офісу генпрокурора затримали керівника апарату КМВА. Фото: ОГП

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру керівнику апарату Київської міської військової адміністрації. За даними прокуратури, він сприяв депутатам Київської міськради в ухиленні від військової служби.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора та Державного бюро розслідувань.

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Деталі справи

"За даними слідства, керівник апарату Київської міської військової адміністрації незаконно "відряджав" депутатів з військової частини до військової адміністрації Києва. Таким чином посадовець оформив "відрядження" трьом столичним депутатам та помічнику депутата Київради. Впродовж року вони не з’являлись на військову службу", — йдеться у повідомленні.

В прокуратурі уточнили, що, попри це, депутати отримували грошове забезпечення із частини, де нібито проходили службу.

Хто ще причетний до цієї схеми

У Державному бюро розслідувань також повідомили, що посадовець сприяв оформленню липового "відрядження" трьом міським депутатам та одному з їхніх помічників.

"Незаконному перебуванню у КМВА сприяв командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією", — зазначили в ДБР.

У серпні 2023 року усім чотирьом було повідомлено про підозру в ухиленні від несення обов’язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України).

"Наразі, про підозру за цими ж статтями повідомлено високопосадовцю КМВА, який сприяв оформленню липового відрядження. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років", — наголосили в ДБР.

​Співробітник ДБР та посадовець КМВА. Фото: пресслужба ДБР

У відомстві уточнили, що наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Скриншот. Telegram ДБР

Нагадаємо, у Львові затримали хірурга лікарні святого Луки, який підробляв документи для ухилення від мобілізації. За свої "послуги" лікар вимагав 2 тис. доларів.